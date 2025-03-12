الخلافات الأسرية تدفع طفل لإنهاء حياته بطريقة بشعة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت أجهزة الأمن بسوهاج غموض انتحار طفل أعلى سطح مسكن أسرته، بقرية السوالم بطهطا، إذ تبين أنه أقدم على الانتحار بسبب الخلافات الأسرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "محمود. م" 14 عامًا تلميذ، ويقيم قرية السوالم جثة هامدة، ادعاء انتحار.

بمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى.

أفاد والده، ووالدته "وردة. ي" 30 عامًا ربة منزل، وابن خال والدة المتوفي "عبد الرحمن. ر" 25 عامًا عامل ويقيمون بذات الناحية بمضمون ما سبق، وقرر الأول والثانية بإقدام ابنهما المذكور على الانتحار بتعليق نفسه في عمود خرساني أعلى سطح الطابق الثالث بمنزل جده لوالدته، وقام الثانية والثالث بإنزاله ونقله للمستشفى؛ لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي قبل وصوله؛ لمروره بحالة نفسية سيئة؛ لوجود خلافات أسرية، وأيد الثالث ما جاء بأقوالهما، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ، ونفوا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة إسفكسيا الخنق، ادعاء انتحار.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال متخصصين.