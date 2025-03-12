تسبب السرطان.. ضبط ألبان مغشوشة بمواد شديدة الخطورة في البحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة :

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الطب البيطرى وفرع جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة على سيارات نقل الألبان.

جاءت الحملة عقب ورود معلومات بوجود بعض موردي وناقلي الألبان يضيفون مواد حافظة على اللبن مثل مادة فوق أكسيد الهيدروجين وغيرها، لعدم تجبن اللبن أثناء النقل خوفا من حرارة الشمس مما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة لكونها مواد حافظة محظور إضافتها للألبان ومسببة للأمراض السرطانية.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 سيارات ألبان تحمل 2.1 طن ألبان غير محتفظة بالخواص الطبيعية وتنبعث منها رائحة غريبة وبها شوائب وحشرات، ومضاف إليها مواد حافظة عبارة عن ماء أكسجين سائل.

وضبط بحوزة ناقل الألبان زجاجة بلاستيكية تحتوى على كمية متبقية من ماء الأكسجين السائل بجانب براميل الألبان بعد إضافة معيار إلى كل برميل، للحفاظ عليه بحالته لحين بيعه لأحد مصانع منتجات الألبان بدمنهور.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وإرسال العينات لتحليلها وقيد الواقعة برقم جنح مركز دمنهور للعرض على النيابة العامة.