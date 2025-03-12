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"النقل دخلت في الملاكي".. مصرع شابين أعلى إقليمي المنوفية- صور

04:08 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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    مصرع شابين بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب مصرع شابين لقيا حتفهما جراء تصادم شاحنة "سيارة نقل ثقيل" بالقرب من نزلة الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور مغرب أمس الثلاثاء.

وأكد مصدر بالقرية لمصراوي، أن الشابين هما: "أحمدج.م.ش"، و"أحمد.ي.م.ع"، صديقين من ذات القرية، مؤكدا أنهم تعرضا للحادث سويًا ونقلا إلى مستشفى الباجور التخصصي في محاولة لإسعافهم فور وقوع الحادث.

وأضاف أنه نتيجة للإصابات الخطيرة أعلن الأطباء وفاة "أحمد.ج"، ولاحقًا أعلنوا وفاة "أحمد.ي".

وأشاروا إلى أن أهالي القرية يستعدون لتشييع جثامين الشابين فور إنهاء تصاريح الدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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