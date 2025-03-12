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أمن الفيوم يكشف تفاصيل العثور على سيدة متوفاة وسط الحقول الزراعية

01:52 ص الأربعاء 12 مارس 2025

السيدة المتوفاة

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الفيوم - حسين فتحى:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمركز سنورس في الفيوم، حقيقة العثور على جثة سيدة عجوز متوفاة وسط الحقول الزراعية بمحيط مركز سنورس.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يفيد بالعثور على سيدة داخل الحقول الزراعية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، إذ تبين أن الجثة لسيدة تُدعى "فائقة. ا. ع"، 70 عاما، مقيمة بقرية سنهور البحرية، ومبلغ باختفاءها منذ أكثر من أسبوع، وتم العثور على جثتها بعزبة عقاب بمركز سنورس بكامل ملابسها، ولا يوجد على جسدها أي آثار عنف.

وأضافت التحريات، أن السيدة تُعاني من أمراض الشيوخة ولا يوجد شبهة جنائية، إذ تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وبالكشف الطبي عليها، أقر مفتش صحة المركز بعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدا أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة سنورس لتتولى التحقيق.

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