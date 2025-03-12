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مدير شركة بالشرقية يحرر محضرًا ضد حملة تشهير إلكترونية تستهدفه

12:46 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    مدير شركة بالشرقية يحرر محضرًا ضد حملة تشهير إلكترونية تستهدفه
  • عرض 3 صورة
    مدير شركة بالشرقية يحرر محضرًا ضد حملة تشهير إلكترونية تستهدفه
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الشرقية - ياسمين عزت:

تقدم مدير إحدى الشركات بمدينة الزقازيق باستغاثة إلى الجهات الأمنية بعد تعرضه لحملة تشهير عبر فيسبوك من قبل مجهولين، مما تسبب له ولعائلته في ضرر معنوي بالغ.

وأوضح المواطن محمد.ع.ال.ر (52 عامًا)، أنه فوجئ بمنشورات مسيئة تدعي تورطه في أفعال غير لائقة، إضافة إلى انتحال شخصيات أفراد عائلته عبر صفحات وهمية تحمل أسمائهم وصورهم، مما أدى إلى إساءات متكررة لأقاربه وأصدقائه.

وأشار إلى أن رقم هاتفه وصوره الشخصية جرى نشرها مع الادعاءات الكاذبة، ما تسبب في تلقيه مكالمات مزعجة من أشخاص يصدقون تلك المزاعم، وعند محاولته التواصل مع ناشري المنشورات تلقى سبًا وشتائم.

وأكد أنه حرر محضرًا رسميًا لدى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 28 يناير 2025 برقم 5، مناشدًا الجهات المختصة بسرعة تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

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حملة تشهير مدير شركة منشورات مسيئة
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