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نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة تقديرًا لجهودهم (صور)

10:23 م الثلاثاء 11 مارس 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
  • عرض 22 صورة
    نائب محافظ الأقصر يشارك في إفطار جماعي لعمال النظافة
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الأقصر – محمد محروس:

شارك الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، في مائدة إفطار جماعي لعمال النظافة، نظمتها وحدة السكان بديوان عام المحافظة ضمن المبادرة الرمضانية "وتعاونوا على البر"، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية ومؤسسة نايل بالاس الخيرية، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

حضر الإفطار أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، وصلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة، وحاتم جابر، نائب رئيس مدينة الأقصر، وحسين القباحي، رئيس بيت الشعر بالأقصر، وسط أجواء من البهجة والتقدير لجهود العمال في الحفاظ على نظافة المدينة.

وجاءت هذه الفعالية تخليدًا لذكرى الراحلة يارا أحمد الطاهر، إحدى كوادر وحدة السكان، حيث اعتُبر الإفطار صدقة جارية على روحها، تقديرًا لدورها في العمل المجتمعي.

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الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر إفطار جماعي لعمال النظافة المبادرة الرمضانية وتعاونوا على البر
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