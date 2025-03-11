شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري طلخا وقت الإفطار

الدقهلية – رامي محمود:

ألقى شاب في العشرينات من عمره بنفسه في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، بالتزامن مع رفع أذان المغرب، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان وسط ارتفاع منسوب المياه وسرعة التيار.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بمشاهدة شاب يلقي بنفسه من أعلى الكوبري. وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أفاد شهود العيان بأن الشاب ألقى بنفسه خلال موعد الإفطار، ولم يتم التعرف على هويته بعد.

ويواصل رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشال الجثمان، في حين تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وتوفر الدولة خطوطًا ساخنة لدعم المرضى النفسيين، من بينها خط الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة عبر الرقم 08008880700 أو 0220816831، بالإضافة إلى المجلس القومي للصحة النفسية عبر الرقم 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس، داعية إلى دعم المرضى النفسيين والتعامل مع الأمر على أنه حالة مرضية تستوجب العلاج من قبل المختصين.