السجن 5 سنوات لأب قتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي

قضت محكمة جنايات الفيوم، الثلاثاء، بمعاقبة عبد التواب السيد علي (56 عامًا) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بقتل نجله يوسف (20 عامًا) مساعد حلاق، كما حكمت بالسجن 3 أشهر على ابنه إسلام (24 عامًا) لمشاركته في الجريمة، وذلك بعد فصل رأس الضحية عن جسده بدافع تأديبه بسبب إدمانه المخدرات وديونه المتراكمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو 2024، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بالعثور على جثة مجهولة بلا رأس في منطقة نجع الرفيع. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، حيث كشف فريق البحث بقيادة العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الفيوم، أن الجثة تعود للشاب يوسف عبد التواب.

وأوضحت التحريات أن والده وشقيقه الأكبر هما الجانيان، حيث أقدم الأب على قتله بعد أن حول حياته وحياة أسرته إلى جحيم بسبب إدمانه مخدر "الاستروكس"، واعتداءاته المتكررة على والدته وشقيقاته، فضلًا عن تهديده بإحراق المنزل إن لم يحصل على المال.

وفي اعترافاته، قال الأب: "حاولنا علاجه في مصحة إدمان لكنه كان يعود لتعاطي المخدرات. في ليلة الحادث، جاء مهددًا بإشعال النار في المنزل، فقررت التخلص منه". وأضاف أنه ضربه بآلة حديدية على رأسه حتى فقد معالمه، ثم قام بتعبئة جثته في أكياس بلاستيكية ولفها بسجادة، قبل أن يتعاون مع ابنه لنقلها وإلقائها في بحر الرفيع، حيث بقيت هناك 15 يومًا حتى تم كشف الجريمة.

وبعد القبض على المتهمين، جرى تمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة، قبل أن يتم إحالتهما إلى المحاكمة التي أصدرت الحكم بسجن الأب 5 سنوات، والابن 3 أشهر.