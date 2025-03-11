مصرع عامل وإصابة آخر باختناق أثناء تنظيف خزان صرف صحي بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

لقي عامل مصرعه وأُصيب آخر باختناق، اليوم الثلاثاء، أثناء قيامهما بتطهير خزان صرف صحي بإحدى قرى مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي قرية 8 التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل يفيد بسقوط شخصين داخل خزان صرف صحي.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة "ح. ز"، 30 عامًا، عامل مقيم بقرية طوخ الخيل، وإصابة "ط. ي"، 58 عامًا، باختناق أثناء أداء عملهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.