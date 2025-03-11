ضبط عنصر إجرامي بحوزته 12 كيلوجرامًا من الحشيش قبل ترويجه في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر إجرامي بحوزته 12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن حملة أمنية مكثفة لمكافحة تجارة المواد المخدرة.

ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة شرق الدلتا تفيد باعتزام المدعو "غالي.و.ع" (39 عامًا)، والمقيم بعزبة طليمة بمركز سمنود، ترويج كمية كبيرة من الحشيش في نطاق المحافظة. وبالتحري، تبين أن المتهم مسجل في عدة قضايا سابقة تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، شُكِّلت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد عزام السباعي والرائدين صلاح عودة ومحمد زين، حيث تمكنت من ضبط المتهم في أحد المواقع بمركز طلخا، وبحوزته:

12 كيلوجرامًا من الحشيش - هاتف محمول يستخدمه للتواصل مع عملائه - مبلغ مالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بغرض توزيعها قبل عيد الفطر. وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.