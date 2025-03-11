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"الميكروباص اتطبق".. ننشر أسماء المصابين في حادث البحيرة (صور)

07:37 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    تصادم نقل وميكروباص
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    تصادم نقل وميكروباص
  • عرض 4 صورة
    تصادم نقل وميكروباص
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البحيرة – أحمد نصرة:

أُصيب 11 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص على طريق دمنهور – دسوق أمام قرية الخزان بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين:

محمود قطب حسن (24 عامًا)

مصطفى أشرف محمد (16 عامًا)

محمد أشرف محمد (5 سنوات)

إبراهيم سعد إبراهيم (38 عامًا) – مقيمون بمدينة دسوق

فاطمة إبراهيم إسماعيل (55 عامًا)

أحمد محمود أحمد (21 عامًا) – من كفر الشيخ

عبد الرحمن محمد عبد العزيز (19 عامًا)

محمد عبد الحميد عبد الله (40 عامًا)

سامح مندور حسين (18 عامًا)

السعيد محمد المسيري (25 عامًا) – من مدينة دمنهور

بينما تلقى المصاب الحادي عشر علاجه في موقع الحادث وغادر.

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

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