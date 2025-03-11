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حريق بمخلفات الأخشاب والإدراج داخل مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية

07:32 م الثلاثاء 11 مارس 2025

حريق بمخلفات الأخشاب والإدراج داخل مدرسة أسيوط الث

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أسيوط- محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق بكميات من مخلفات الأخشاب والإدراج داخل مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، دون حدوث أي إصابات.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من إدارة مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، باندلاع حريق بمخلفات الأخشاب.

انتقل ضباط قسم أول أسيوط وقوات الحماية المدنية وسيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بكميات من مخلفات الأخشاب وبعض الكراسي دون أي إصابات.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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