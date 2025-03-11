11 مصابًا في تصادم نقل وميكروباص بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص على طريق " دمنهور - دسوق" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا بحادث تصادم أمام قرية الخزان، ووجود مصابين، إثر ذلك جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 11 شخص.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأزيلت آثار الحادث من الطريق، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.