العثور على شاب مصاب بطلق ناري ملقى بجوار ترعة شمالي قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على شاب مصاب بطلق ناري، وبه كسور وكدمات، ملقى بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاء ذلك بعدما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب مصاب بطلق ناري وكسور بالقرب من قرية السماينة.

وبعد الفحص، تبين أن المصاب يُدعى ح.م، وهو في الثلاثينيات من العمر، من قرية هو، وقد أصيب بطلق ناري وكسور وكدمات في الساق والعين.

وبحسب شهود العيان، فإن سيارة ربع نقل، يستقلها أشخاص مجهولون، ألقت به بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة، مركز نجع حمادي.

تم نقل المصاب، وهو في حالة خطيرة، إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.