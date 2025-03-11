القطعة بـ 50 جنيها.. رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس بكلية التربية النوعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية بالتنسيق مع شركة الزهرة للتوريدات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الزهرة للتوريدات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتستمر فعالياته حتى الخميس القادم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين من منسوبيها وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرا إلى أن المعرض ضم حوالى 2500 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.

وأشاد "الجيزاوي" بمستوى المعرض وما يتضمنه من جودة الملابس والأسعار المعروضة، التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب على مدار العام.

وقال الدكتور السيد فودة، إن معرض الملابس يأتى انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها الطلاب، لافتا أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

من جانبه قال الدكتور هاني شحته أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.