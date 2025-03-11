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بالصور- محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى

03:56 م الثلاثاء 11 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى
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أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولة مفاجئة لتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وتابع المحافظ آلية تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء.

ووجه المحافظ العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر وفى أقل وقت ممكن، وسرعة الإنتهاء من إجراءات التصالح فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن إنهاء أى معاملات أخرى فى قطاعات العمل المختلفة.

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أسوان دكتور إسماعيل كمال
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