4 مصابين في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي "7 راكب"، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز الفشن جنوب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "كريم.أ.و"، 38 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و "أحمد.م.ت"، 27 عامًا، اشتباه كسر باليد اليمنى، و "رجب.ت.م"، 45 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و " إسلام.م.ت"، 24 عامًا، سحجات وكدمات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.