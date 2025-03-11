جامعة جنوب الوادي تستعد لإطلاق تطبيق ''اطلب عناية أو حضانة''

قنا- عبدالرحمن القرشي:



عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع لمناقشة إطلاق تطبيق "اطلب عناية أو حضانة" بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد عليان مدير مستشفى الطوارئ والإصابات والدكتور عبد الرحمن خيري مدير مستشفى الحرم الجامعي وعدد من مديري العموم بالمستشفى الجامعي وفريق عمل التطبيق.

وأشار الدكتور عكاوي إلى أن هذا التطبيق لا يقتصر على تحسين تجربة المرضى فقط بل يمتد إلى دعم المستشفيات الجامعية فى تحسين الأداء الداخلي من خلال التحول إلى النظام الإلكتروني، بحيث يصبح من الممكن متابعة جميع العمليات المتعلقة بالعناية المركزة والحضانات مما يسهل المراقبة الفعالة للموارد البشرية والمالية وتقديم تقارير دقيقة تساهم فى اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات موثوقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تعد جزءًا من رؤية جامعة جنوب الوادى لتطوير قطاع الصحة الجامعي وتساهم أيضا فى تحقيق التنمية المستدامة التى وضعتها الدولة فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأيضا تأتى فى إطار سعى الجامعة فى تقديم خدمات صحية عالية الجودة تواكب أحدث التوجهات العالمية فى هذا المجال وتحسن من تجربة المرضى والمواطنين على حد سواء كما أنها خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة الإلكترونية للمستشفيات الجامعية.

وقام الدكتور عماد علي وفريق عمل التطبيق بشرح طريقة عمل التطبيق وكيفية حجز العناية المركزة والحضانات عن طريق التطبيق.