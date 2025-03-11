سقط من الـ 16 ونعاه وزير الرياضة.. حزن في الإسكندرية لوفاة "آدم" ناشئ المصارعة- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حالة من الحزن سيطرت على الإسكندرية لوفاة الطفل "آدم سليمان" ناشئي المصارعة الحرة إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الـ 16 بعقار في منطقة الإبراهيمية.

وشيعت أسرة الطفل الراحل جثمانه في جنازة مهيبة ليوارى الثرى بمقابر أسرته، وذلك وسط حالة من الحزن بين أقاربه وأهله، فيما تداول أصدقائه صوره ونعاه كثيرون عبر فيسبوك.

والبداية، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط طفل من شرفة الشقة سكنه بشارع اللاجتيه بمنطقة الإبراهيمية، ووفاته على الفور.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع الطفل "آدم سليمان" 13 سنة، لاعب ناشئ مصارعة حرة، إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه.

ووفقا لشهود عيان وأسرته، أن الطفل آدم، وهو أكبر أشقائه، وبار بوالديه ومحبوب من الجميع، اختل توازنه أثناء إحضار حذائه الرياضي "الكوتشي" من المنشر بشرفة الشقة سكنه للتوجه إلى تمرين المصارعة وسقط في الشارع وتوفي.

وتحولت صفحات أصدقاء وأسرة الطفل إلى دفتر عزاء وكلمات وداع مؤثرة ودعاء بالرحمة والمغفرة، إذ دعا الجميع أن يلهم والديه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم ويكفي الجميع شر فواجع الأقدار.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة آدم سليمان ناشئ المصارعة الحرة بالإسكندرية، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.