مصرع شابين في حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى شابان مصرعها، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث دراجة بخارية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث دراجة بخارية.

وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله أحمد عبد الباسط عطية ، 18 عاما، مقيم بالصماصمة، ورمضان قناوي عبادي سليم، 24 عاما، عامل، مقيم ببهجورة .

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.