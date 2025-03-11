إعلان

مصرع شابين في حادث تصادم بقنا

10:51 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

حادث تصادم دراجة بخارية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى شابان مصرعها، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث دراجة بخارية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث دراجة بخارية.

وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله أحمد عبد الباسط عطية ، 18 عاما، مقيم بالصماصمة، ورمضان قناوي عبادي سليم، 24 عاما، عامل، مقيم ببهجورة .

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حادث دراجة بخارية محافظة قنــا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة