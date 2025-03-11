رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة معدلات الإنجاز في تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بحضور المهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، وعلي عامر، مدير عام الشئون القانونية، ومسؤولي الجهة المنفذة للمشروع

وأكد رئيس الجامعة أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعد من أهم مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث من المخطط أن يستوعب المبنى عدد 6000 جهاز حاسب آلي لإجراء الاختبارات إلكترونيا للطلاب.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس الجامعة مراحل العمل في المشروع، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الحالية وأكد ضرورة العمل على إنجاز المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.