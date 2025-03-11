متعاطف معهم.. محامية طفلة "العاشر" تكشف حقيقة طرد الأسرة من مسكنهم



الشرقية -ياسمين عزت:

تعاطف عدد كبير من المواطنين مع أم الطفلة "روناء"، التي تم الاعتداء عليها جنسيًا من قبل شاب بداخل دورة مياه، في إحدى مساجد العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تداول أنباء عديدة حول محاولة مالك العقار الذي تسكن به، طردها هي وأطفالها الـ4 خاصة أنها مطلقة منذ نحو 3 سنوات وتتكفل بأسرتها دون عائل.

وأوضحت "بثينة غنيم" محامي الطفلة "روناء.ع"، البالغة من العمر 9 سنوات، لـ مصراوي، أنه تم تداول خبر محاولة طرد مالك العقار الذي تسكن فيه الطفلة المعتدي عليها وأفراد أسرتها من شقه سكنية يقيمون بها بسبب ما تعرضت له من اعتداء من قبل شاب بداخل دورة مياه بأحد مساجد العاشر من رمضان استياءا منه ما وقع وأنه مساس للسمعة.

ونفت المحامية ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "فيسبوك" بشأن طرد مالك العقار السيدة أم الطفلة وأبنائها، مؤكدة أن مالك العقار داعما لهما ومتعاطفا معهم، وذلك بعد تعرض الطفلة للواقعة البشعة.

وأشارت إلى أن مالك العقار كان قبل الواقعة بعدة أسابيع أوضح لأم الطفلة أنه يستعد لبيع العقار فطالبها بترتيب أمورها والنقل بمسكن آخر.

وأكدت أن الأم تسكن بعقار المؤجر منذ عدة سنوات ولم تتلق أي مضايقات منه، إذ كانت العلاقة طيبة على الدوام، مشيرة إلى أنه قرر أن يمنحها وقتا مناسبا خاصة بعد تعرضهن لضائقة نفسية ومنحها الوقت الكافي للبحث عن مسكن آخر.

وأوضحت المحامية، أن الأسرة أخذت وعدا من المحافظة بتسلم شقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كانت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تدعى "روناء.ع"، تعرضت لتهجم شاب في أواخر الثلاثينات عليها باقتحام دورة مياه بمسجد بالعاشر من رمضان وحاول التعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح الأبيض، إلا أن مواطنة سيدة أتقذتها واكتشفت الأمر بصراخ الطفلة وتم ضبطه وحبسه من قبل رجال الأمن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة لتعدي جنسي من الخلف بينما لم تفقد عذريتها.