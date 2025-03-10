طفل ينهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية السوالم بمركز طهطا في محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل أسرته.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين العثور على الطفل "محمود. م" جثة هامدة، متدليًا بحبل من عرق خشبي أعلى سطح المنزل.

وأكدت أسرة الطفل أنهم فوجئوا بالحادث ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فيه. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتوفر الدولة خدمات الدعم النفسي لمن يعانون من مشكلات نفسية أو أفكار انتحارية عبر خطوط ساخنة، أبرزها:

الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700 – 0220816831 (متاح 24 ساعة)

المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد كبيرة من الكبائر وجريمة بحق النفس، مشددة على أهمية طلب الدعم النفسي والعلاج من المتخصصين.