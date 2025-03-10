محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان في مسجد ناصر ببنها (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك في مسجد ناصر بمدينة بنها.

رافق المحافظَ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء خالد نبيل، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والشيخ ياسر الغياتي، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ ياسر الغياتي كلمة تناول فيها فضل شهر رمضان المبارك وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأهمية استلهام روح النصر والعزيمة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات إنشاد ديني ومدائح نبوية، وقدمت فرقة الإنشاد الديني التابعة لمديرية الأوقاف مجموعة من الأناشيد والتواشيح الدينية التي نالت إعجاب الحضور.

وأكد محافظ القليوبية خلال الاحتفالية أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل مناسبة عظيمة نستلهم منها قيم التضحية والفداء وحب الوطن، مشددًا على ضرورة العمل الجاد من أجل رفعة مصر وتقدمها. وأضاف أن الجيش المصري استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلي واستعادة الأرض وتحقيق النصر العظيم، رغم المعوقات التي كان يرددها البعض حينها، والتي روجت لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصري، كعادته، استطاع تحطيم المستحيل.

وفي ختام الاحتفالية، قدّم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، كما أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والتوعية بأهمية القيم والأخلاق الحميدة.