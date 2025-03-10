تسليم مشروعات تمكين اقتصادي وأجهزة عرائس بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تسليم 35 مشروع تمكين اقتصادي للشباب، وتوزيع 10 أجهزة عرائس للفتيات المقبلات على الزواج، بدعم من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتزامن مع احتفالات العاشر من رمضان.

حضر الفعاليات الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وتنوعت المشروعات بين ملابس، أحذية، مخبوزات، منظفات، بضائع للأكشاك، بالإضافة إلى 3 دراجات نارية "تروسيكل"، فيما شملت أجهزة العرائس ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، إلى جانب بعض المساعدات الغذائية.

وثمّن المحافظ جهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وهنأ المحافظ المستفيدين من المشروعات والفتيات المقبلات على الزواج، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم في مختلف المجالات.