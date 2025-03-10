محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات تطوير الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2025 (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025، مشددًا على تكثيف العمل في قطاع الطرق مع دخول الربع الرابع من الخطة السنوية.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تنفذ حاليًا مشروع تطوير وتوسعة شارع الثلاثيني بأبوعطوة، بعد حملة موسعة لإزالة التعديات بالتعاون مع مديرية الأمن، بهدف تحسين السيولة المرورية.

وتشمل الأعمال توسيع الشارع، تشكيل أرصفة، وفتح حارات مرورية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتطوير المحاور الداخلية وفك الاختناقات المرورية داخل المدن.

كما يجري تطوير منطقتي زمزم والصفا والمروة بحي ثالث، عبر رصف الشوارع بالبلاط الإنترلوك، وتوسعتها، وإزالة التعديات، في إطار خطة تحسين المناطق التي لم تشهد تطويرًا سابقًا.

وأشار "الشيمي" إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات، التي تشمل شارع الثلاثيني بأبوعطوة ومنطقتي زمزم والصفا والمروة، تتجاوز 30 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 30 يونيو 2025.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.