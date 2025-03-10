محافظ الأقصر يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى انتصار العاشر من رمضان

الأقصر - محمد محروس:

بعث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك الانتصار الذى سيظل رمزًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وذكرى خالدة فى تاريخ مصر الوطني والعسكري ومبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري العظيم، حيث حفظ ذلك الانتصار للوطن عزته وكرامته وأعاد أرض سيناء الغالية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن تتواصل انتصارات مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم الله لتحقق مصر المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.