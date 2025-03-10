إعلان

محافظ الأقصر يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى انتصار العاشر من رمضان

05:51 م الإثنين 10 مارس 2025

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

بعث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك الانتصار الذى سيظل رمزًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وذكرى خالدة فى تاريخ مصر الوطني والعسكري ومبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري العظيم، حيث حفظ ذلك الانتصار للوطن عزته وكرامته وأعاد أرض سيناء الغالية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن تتواصل انتصارات مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم الله لتحقق مصر المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد المطلب عماره الأقصر السيسي العاشر من رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
"رامز إيلون مصر" خارجها و"المداح 5" يتراجع.. مفاجآت قائمة الأكثر مشاهدة في شاهد