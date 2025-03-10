كاهن كنيسة بأسوان يهدي فانوس رمضان للعاملين بالآثار والوحدة المحلية بأبو سمبل

أسوان – إيهاب عمران:

هنأ كاهن كنيسة أبو سمبل "الأب يواقيم ثابت "، العاملين بالمصالح الحكومية والآثار بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، بحلول شهر رمضان، واهدائهم فانوس رمضان فى مشهد يدل على مدى الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

بدأ الكاهن جولته بزيارة مقر الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية، لتهنئة العاملين بها، بحلول شهر رمضان، ممسكا فانوسا خشبيا، قائلا: "حبينا نشارك إخواننا المسلمين بحلول شهر رمضان، لأنهم ناس مُحبون لينا"، وحرص العاملون بالوحدة المحلية برئاسة سيد سعدى رئيس المدينة، على استقبال كاهن كنيسة أبوسمبل، لتقديم الشكر والعرفان على مشاعره النبيلة، ولفتته الطيبة، فى زيارة يسودها المحبة والتسامح والتآخي.

واستكمل الأب يواقيم ثابت، زيارته لتقديم التهنئة للعاملين بمنطقة آثار أبوسمبل، حاملا فانوسا خشبيا أخر، وكان فى استقباله أحمد مسعود مدير آثار أبوسمبل، والعاملين بالمنطقة الأثرية، والذين تبادلوا مشاعر المحبة والشكر والعرفان، مؤكدين أن هذا الشهر الكريم له خصوصية خاصة وحالة مميزة من الترابط والتماسك بين أبناء الوطن الواحد المسلمين والمسيحيين.