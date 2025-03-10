الموجة الـ 25 تسترد 6 آلاف متر من أراضي الدولة في برج العرب -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملة مكبرة لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت حملة مكبرة عن إزالة أسوار ومبان خرسانية مخالفة واسترداد 6 آلاف و216 متر مربع أراضي أملاك الدولة بمنطقة برج العرب القديم، وذلك بحضور قوات الشرطة.

وأوضح حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن الأراضي المستردة تقاعس المواطنين عن استكمال الملفات وإجراءات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص.

وأكد المحافظ تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.