جولة سرية.. وزير التعليم يتفقد مدارس الفيوم دون اصطحاب المسؤولين بالمحافظة -صور

الفيوم – حسين فتحى:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الاثنين عددا من المدارس بمحافظة الفيوم؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية.

واستهل الوزير زيارته ل "مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 590 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، كما تابع امتحانات الشهر، وتأكد من حضور جميع المعلمين و انتظامهم في العمل والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية

وحرص وزير التربية والتعليم على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

ثم قام الوزير بزيارة "مدرسة الشهيد عيد عطيه الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1310 طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات، كما راجع دفاتر الدرجات، ووجه بضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وحرص الوزير أيضًا على متابعة مستوى طلاب الصفوف الأولى داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل البرامج العلاجية بشكل مكثف لتحسين مستوى الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في مهارات القراءة والكتابة، مشددًا على ضرورة التشخيص الدقيق لمواطن الضعف لدى كل طالب، ووضع خطط فردية تتناسب مع احتياجاته وقدراته.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة "مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل أحمد الإعدادية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها 1543 طالبًا وطالبة، حيث تفقد معمل العلوم أثناء حصة للصف الثاني الإعدادي، واستمع إلى شرح المعلمة، واطلع على كراسات الحصة والتقييمات.

كما تفقد عددًا من فصول المدرسة وراجع مستوى أداء الطلاب من خلال متابعة كراسات الواجبات والتقييمات ودفاتر الدرجات، موجهًا بضرورة متابعة نتائج التقييمات داخل المدرسة لضمان تحصيل الطلاب للمناهج بشكل سليم.

كما توجه الوزير إلى "مدرسة محمد أحمد عبد السلام الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1988 طالبًا وطالبة.

حيث تفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة أثناء أداء اختبار الشهر في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة الثانية للصف الثاني الثانوي، باستخدام جهاز التابلت المدرسي، كما حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات والتقييمات.

وأجرى وزير التربية والتعليم حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والطالبات حول طموحاتهم المستقبلية والوظائف التي يطمحون إليها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بمجال التكنولوجيا باعتباره قاطرة التنمية ومستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في جميع المجالات، مما يتطلب من الطلاب مواكبة التطورات والاهتمام بالمهارات الرقمية.

وخلال تفقده للمدرسة، حرص الوزير على الاطمئنان على أحد طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي أثناء أدائه الاختبار الشهري، وأجرى معه حوارًا وديًا، مستفسرًا عن مستوى الامتحان، ومؤكدًا على تقديم جميع سبل الدعم اللازمة له لتذليل أي عقبات قد تواجهه خلال العملية التعليمية.

وأشاد الوزير، خلال الزيارة، بمستوى العملية التعليمية داخل مدارس محافظة الفيوم ، مؤكدًا أن تكاتف جهود جميع الأطراف هو السبيل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كان وزير التربية والتعليم قام بزيارة مفاجئة للعديد من مدارس مركز أطسا بمحافظة الفيوم، دون اصطحاب وكيل الوزارة أو أي مسؤول من إدارة إطسا التعليمية.