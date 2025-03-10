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الضحية الثانية.. مصرع تلميذ أسفل عجلات قطار في قنا

12:38 م الإثنين 10 مارس 2025

جثة أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الاثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره من مزلقان غير شرعي، في الخروعة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالواقعة، وبعد الفحص تبين مصرع م.ث، يبلغ من العمر 11 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره مزلقان غير شرعي في الخروعة، وهو الضحية الثانية اليوم للقطار بعد دهس سيدة منذ ساعة تقريبا في قرية الرحمانية.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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