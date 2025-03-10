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الدفع بمعدات وسيارة شفط مياه لإصلاح خط المياه الرئيسي فى طور سيناء -صور

12:07 م الإثنين 10 مارس 2025
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    الحفر
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    المعدات
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    كسر في الخط
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    معدات الحفر
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    اصلاح العطل _2
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    إصلاح الكسر _1
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جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرض خط مياه رئيسي خلف الكنيسة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لكسر، مما أدى إلى عدم ضخ مياه الشرب لعدة أحياء بالمدينة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى التواصل مع شركة مياه الشرب فور تلقي البلاغ، وجرى الدفع بالمعدات وفريق فني لإصلاح خط المياه الرئيسي، مشيرا إلى أن الفريق الفني يواجه صعوبات في إصلاح الكسر نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى رشح البحر.

وأكد أن شركة مياه الشرب دفعت بأكثر من معدة وسيارة شفط مياه للسيطرة على خروج المياه وإصلاح العطل.

وأوضح أن فريق عمل صيانة الشبكات تمكن من إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث خط مياه قطر 14 بوصة أمام حي الزهراء، ونزح المياه التي تجمعت حوله، وعودة ضخ المياه أحياء "السلام، الأوقاف، النور، الجبيل، أرض جمعية، المطار"، والتي كانت تأثرت بهذا الكسر.

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كسر في الخط إصلاح خط المياه شفط مياه طور سيناء
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