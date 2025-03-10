محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري للباعة الجائلين بعد تطويره -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، السوق الحضري للباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء، خلف سور مصنع الغزل بحي شرق مدينة أسيوط، بعد رفع كفاءته وتطويره.

تأتي هذه الخطوة تمهيداً لطرح الباكيات للإيجار، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق وحل مشكلة الباعة الجائلين، استجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الحيوية، وتحقيق السيولة المرورية، ونقل الباعة الجائلين إلى هذا السوق بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

شملت أعمال التطوير تحسين البنية التحتية للسوق، وتسوية الأرضيات، وطلاء الحوائط والباكيات، وتزويد الإضاءة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات المشاة لتيسير حركة المواطنين والباعة. كما تم تجديد دورات المياه داخل السوق، وتوفير بيئة ملائمة للباعة الجائلين، بهدف تحسين مظهر السوق وخلق بيئة تجارية منظمة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتطور الملحوظ الذي يشهده السوق، مشدداً على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الخاصة بطرح الباكيات للإيجار، مع مراعاة العدالة في توزيعها على الباعة الجائلين، وتشجيعهم على التوجه إلى السوق الحضري بدلاً من العمل في الشوارع المزدحمة. وأشار إلى أن الباكيات مجهزة ومزودة بكل الاحتياجات الأساسية لتسهيل عمل الباعة، وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

وأكد أبو النصر أن تطوير الأسواق وتنظيم العمل داخلها يعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم للباعة الجائلين من خلال توفير أماكن مناسبة لهم، ومجهزة لبيع منتجاتهم في بيئة تجارية مهيأة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية للمدن، وتوفير بيئة تجارية تساهم في تحسين جودة حياة الأهالي.