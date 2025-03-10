تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار ال 24 ساعة الماضية تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 1025 شاحنة و60 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 14 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1675 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و549 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 476 شاحنة و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفن "دليلة ، JW FLORA ، ZHE HAI519 بينما تغادر السفينة DSM NORWICH على متنها 33000 طن فوسفات تصدير لإلي الهند وتغادر أيضا السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS "، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وشهد مغادرة السفينة دليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 4500 طن بضائع و440 شاحنة، خلال وصول وسفر السفن " كوين نفرتيتي، بريدج، آور، آيلة"، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE 2 متجهة إلى جدة.