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بسعر 285 جنيها.. تموين جنوب سيناء تتسلم حصتها في اللحوم السودانية الطازجة

10:24 ص الإثنين 10 مارس 2025

اسعار اللحوم

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المديرية استقبلت ثالث دفعة من اللحوم السودانية الطازجة خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 8 عجول سعر الكيلو 285 جنيها، وجرى طرحها بفروع دلتا ماركت اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بناء على توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بتوفير اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة، وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع اللحوم صباح اليوم على المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بواقع 3 عجول بمنفذي دلتا ماركت بمدينة رأس سدر، ونصف عجل بمدينة ابورديس، ونصف عجل بمدينة ابوزنيمة، ونصف عجل بوادي فيران.

وأكد أنه سيجري غدا توزيع 2,5 عجل بمدينة طور سيناء، وعجل بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى استمرار فتح منافذ "أهلا رمضان" التي جرى فتحها على مستوى المحافظة، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

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