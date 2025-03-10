"نار من باطن الأرض".. السيطرة على حريق بطريق " المحمودية- دسوق" في البحيرة- فيديو

البحيرة ـ أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية في البحيرة، من السيطرة على حريق محدود بعدما فوجئ الأهالي بخروج النيران من باطن الأرض على طريق "المحمودية- دسوق" أمام قرية سرنباي.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع نيران من باطن الأرض، أمام قرية سرنباي على طريق " المحمودية - دسوق".

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وعددا من سيارات الإطفاء، التي فرضت كردونًا أمنيًا لعدم امتداد الحريق لأماكن مجاورة، إذ نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على الحريق وأسبابه.