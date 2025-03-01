5 قوافل طبية مجانية خلال رمضان في الإسكندرية -الأماكن والمواعيد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تطلق مديرية الصحة في الإسكندرية، 5 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان الكريم، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن القوافل تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية بتكثيف القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، تقام 5 قوافل في الأماكن والمواعيد التالية:

- قافلة طبية بأبيس 10 بحي وسط يومي 2 و3 مارس الجاري.

- قافلة طبية بوحدة القلعة بحي شرق يومي 5 و6 مارس.

- قافلة طبية بوحدة الدخيلة بحي العجمي يومي 11 و12 مارس.

- قافلة طبية بوحدة الأسد بحي العامرية يومي 17 و18 مارس.

- قافلة طبية بوحدة الكيلو 21 بحي العجمي يومي 23 و24 مارس.