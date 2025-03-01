اشتعال النيران في "توك توك" بالمحلة.. ماس كهربائي السبب -صور

الغربية- مروة شاهين:

شب حريق هائل بمركبة "توك توك" خلال سيرها بمنطقة الجمهورية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.