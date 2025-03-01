صحة الشرقية: الكشف على 2000 مريض في قافلة طبية بقرية الخطارة

الشرقية -ياسمين عزت

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الخطارة، بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية: "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان".

خصصت القافلة 2 عيادة تخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت الفرق الطبية بالقافلة على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1903 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.