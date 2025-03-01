وفاة طفلين في حريق التهم منزلا بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طفلان مصرعهما في حادث حريق اندلع داخل منزل بأحد أحياء مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادى الجديد.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل أحد المنازل بحي النور بمدينة الخارجة، وتسبب الحريق في وفاة طفلين شقيقين هم طه محمد 4 سنوات ونادين محمد طه سنتان.

وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وانتشال الجثث، ونقل الطفلين لمستشفى الخارجة العام وتحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة.