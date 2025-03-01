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ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في بني سويف

03:58 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في بني سويف
  • عرض 5 صورة
    ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في بني سويف
  • عرض 5 صورة
    ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في بني سويف
  • عرض 5 صورة
    ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر في بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:
نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أرز، و 1200 قطعة حلوى، و 9 كراتين مقرمشات، وجميعها مجهولة المصدر، فضلا عن التحفظ على 145 كرتونة لوليتا، و82 علبة نعناع، و 42 برطمان مخللات، منتهية الصلاحية.

كما نجحت الحملات التموينية في ضبط سيارة محملة بـ 16 طن زيوت محركات وشحوم مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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مديرية تموين بني سويف حملة مكبرة الحملات التموينية
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