وفاة شقيقتين وإصابة شقيقهما تثير الغموض في بني سويف.. والنيابة تطلب تدخل الطب الشرعي

بني سويف- حمدي سليمان:

أمر المحامي العام لنيابات بني سويف بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثماني "إنجي.م.م"، 18 عامًا، وشقيقتها "يسرا"، 20 عامًا، واللتان لقيا مصرعهما في ظروف غامضة داخل مسكنهما في بني سويف وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "إنجي.م.م"، 17 عامًا، طالبة، وشقيقتها "يسرا"، 23 عامًا،طالبة، جثتين هامدتين، وشقيقهما "محمود"، 25 عامًا، فاقدا للوعي والحالة العامة متوسطة، إدعاء تناولهم طعام فاسد.

انتقل فريق من ضباط الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الأشقاء الثلاثة يعيشون بمفردهم بعد وفاة والدتهم وسفر والدهم للعمل بالخارج.

وأضافت التحريات أن الأشقاء تناولوا طعام "كشري"، قاموا بشرائه من أحد المحلات المجاورة لمسكنهم، قبل حدوث الواقعة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.