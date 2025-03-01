ضبطهما في وضع مخل.. شاب ينهي حياة خطيب شقيقته بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، على يد شقيق خطيبته بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما، في إحدى القرى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من مركز شرطة طنطا، يفيد بلاغا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول جثمان شاب مصاب بعدة طعنات في البطن والصدر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيق خطيبته لرفض الأخير الاستمرار في علاقته بالمجني عليه بعد ضبطهما في وضع غير شرعي.

وطعن المتهم على إثر ذلك المجني عليه طعنتين في البطن والصدر، ليلفظ الأخير أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة .

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.