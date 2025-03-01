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قبل وبعد الإفطار.. أماكن ومواعيد عمل مكاتب البريد في الإسكندرية خلال رمضان

02:13 م السبت 01 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح مكاتب البريد بصفة استثنائية، اليوم السبت، لصرف معاشات شهر مارس، فيما حدد مواعيد عمل كافة مكاتب البريد خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تقرر فتح 4 مكاتب بريد للعمل بعد الإفطار من الساعة 8 مساءًا حتى 11 مساءًا من الأحد إلى الخميس هي "السراي، سيدي جابر، المندرة، الإسكندرية".

وأشار البيان إلى فتح 5 مكاتب للعمل أيام الجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءًا وهي "المندرة، الإسكندرية، عربة متنقلة 1، عربة متنقلة 2، عربة متنقلة 3".

وأضاف البيان أن سيجري فتح 13 مكتب للعمل من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساءًا قبل الإفطار خلال رمضان، وفتح 14 مكتب بريد أيام السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 مساءًا.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد وعناوين كافة مكاتب البريد على مستوى الإسكندرية خلال الشهر الكريم.

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محافظة الإسكندرية مواعيد عمل مكاتب البريد
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