باعت خاتمها واتفقت مع عشيقها على قتل الزوج.. تأييد إعدام ربة منزل ومزارع في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، وبإجماع آراء أعضائها بتأييد معاقبة مزارع، وربة منزل متهمان بقتل عامل زوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار، عن طريق اتفاق الزوجة، والتحريض، والمساعدة على إزهاق روحه ليخلو لهما الجو على خلفية حدوث علاقة غير شرعية بينهما بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 7653 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت المدعو محمد الدسوقي محمد عباس، 39 عامًا، مزارع، ويقيم بقرية أبو شعلان التابعة لمركز البرلس، وأم هاشم محمد إمام مرسي جبر، 40 عامًا، عاملة، وتقيم بكوبري 10 بمركز الحامول إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

وتبين أنه في يوم واحد ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة البرلس محافظة كفر الشيخ المتهم الأول خطف بالتحايل المجني عليه عبد الله محمود الغباشي سرحان، زوج المتهمة الثانية بأن استدرجه لأرض زراعية حيله بزعم حاجته للعمل بها تمهيدًا لارتكاب جريمة القتل، واستقل رفقته السيارة الرقمية د ر ا 54 33 قيادته ليباعد بينه وذويه.

وارتكب المتهم قتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر علاقته الآثمة بالمتهمة الثانية زوجة المجني عليه وخلافاتها الزوجية والتي بثت الضغينة في نفسها فحرضته وساعدته واتفقا على التخلص منه وإزهاق روحه بأن بيتا النية، وعقدا العزم المصمم على قتله.

واعد المتهم الأول لذلك الغرض أدوات "شومة وحبل" وتنفيذًا لما انتواه وما إن تحينت الفرصة وانفرد بالمجني عليه على إثر ارتكاب جريمته انهال عليه ضربًا بشومة مستقرة ضرباته برأسه من الخلف حتى اسقطه ارضًا مدرجًا بدمائه مواليًا تعديه بأن كبله فاوثق يديه وقدميه من الخلف باستخدام "حبل".

وتبين أن المتهم شد الحبل فاحكمه حول عنقه، حتى فاضت روح المجني عليه إلى بارئها محدثًا ما قد حل به من إصابات أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وبعد ذلك حمل جثمانه إلى صندوق سيارته وتوجه به صوب مجرى مائي متأخم لمحل الواقعة فالقاه فيه، وأداة التعدي شومة اخفاها.

كما وجه له تهمة إحراز أدوات شومة، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والمستخدم في الجريمة موضوع الاتهام السابق دون مسوغ قانوني، وفي غير من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهمة الثانية اشتركت بطريق الإتفاق والتحريض، والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجرائم بعدما امدته بخاتمها الذهبي لبيعه وتمويل خلاصها من زوجها المجني عليه، واتفقا على إزهاق روحه في سبيل إفساح السبيل علاقتهما الآثمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.

يذكر أن محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة، قضت بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كلا المتهمان بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما في جلسة يوم 26 سبتمبر 2024، ووفق ذلك استأنف المتهمان الحكم أمام محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ والتي قررت بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي، وبعد ورود رأي المفتي أيدت حكم إعدامهما.