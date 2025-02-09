19 ألف زائر لحديقة أسوان النباتية في إجازة منتصف العام (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تُعد الحديقة النباتية بأسوان، التي تُعتبر أكبر متحف نباتي مفتوح يضم أكثر من 800 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الاستوائية وشبه الاستوائية، من أهم المزارات السياحية بالمنطقة، حيث شهدت إقبالاً كبيراً خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن عدد الزوار بلغ 19,475 زائرًا، منهم 4,750 زائرًا أجنبيًا و14,725 زائرًا مصريًا.

وأشار الدكتور محمود إلى أن الموقع الفريد للحديقة، الذي يقع في قلب نهر النيل الخالد بمدينة أسوان، أسهم في تحويلها إلى قبلة للسياح الأجانب ومصدر نزهه للمصريين والعرب، مما يجعلها واحدة من أجمل وأقدم الحدائق النباتية ليس في مصر فحسب، بل على مستوى العالم.

كما أضاف أن الحديقة، التي يُطلق عليها أهالي أسوان اسم "جزيرة النباتات"، تفتح أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويُعتبر الوصول إليها متعة بحد ذاتها، إذ يتم التنقل إليها عبر رحلة مراكب على مياه النيل، مع توافر مرسى خاص يبعد حوالي 300 متر عن محطة قطارات أسوان.