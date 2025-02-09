"كنا بنأدبه".. عاطل يلفظ أنفاسه على يد 4 اتهموه بالسرقة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي عاطل مقتله على يد 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب حتى الموت على خلفية اتهامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

استقبل مستشفى أبو المطامير العام " ع .م " 21 عامًا، جثة هامدة بها عدة إصابة متفرقة نتيجة تعدي من آخرين، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، اتهموا المجني عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فلاحقوه وأمسكوا به ثم اصطحبوه الى أحد المنازل، وهناك قيدوه واعتدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض تأديب المجني عليه بسبب سرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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