كانت بتغسل المواعين.. غرق فتاة في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت فتاة مصرعها غرقًا، اليوم الأحد، في ترعة الإبراهيمية بقرية الحواصلية في محافظة المنيا، بعدما انزلقت قدماها وسقطت في المياه أثناء غسل الأواني المنزلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الموقع، وتمكنت من انتشال جثمان الفتاة، وتبين أنها تدعى "إيمان ع." (18 عامًا).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.