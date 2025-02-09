محافظ أسوان والأمير رحيم الأغاخان يتفقدان تطوير منطقة الطابية
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أسوان - إيهاب عمران:
تفقد اللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان، والأمير رحيم الحسينى الأغاخان الخامس، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة الطابية، رفقة وفد من مؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة الأغاخان.
شملت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة مسجد بدر بالطابية، بهدف تحويله إلى مقصد سياحي ومتنفس جمالي على الطراز الإسلامي.
وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن تحسين البنية التحتية، وإنهاء أعمال الدهانات والرصف والإنارة، إلى جانب إنشاء أماكن ترفيهية ومشايات وبرجولات ومظلات وقاعات مناسبات، بما يعزز من جاذبية المنطقة للزوار والسائحين.
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