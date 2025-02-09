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تكدس مروري على الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم في القليوبية -صور

04:59 م الأحد 09 فبراير 2025
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    تكدس مروري على الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم في القليوبية (2)
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    تكدس مروري على الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم في القليوبية (1)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية"، الزراعي، حالة من التكدس المروري، بسبب حادث تصادم سيارتين نصف نقل، عند نزلة الطريق الدائري، بمدينة قليوب، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اخطارًا بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة لرفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبي الطريق لسهولة الحركة المرورية، وعدم تعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تكدس مروري حادث تصادم عبد الفتاح القصاص النيابة العامة
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